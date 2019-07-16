В США задержали экс-президента Перу

Прокуратура Перу сообщила во вторник об аресте в США экс-президента южноамериканской страны Алехандро Толедо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

По имеющимся у прокуратуры данным, сейчас Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину.

Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.

Еще в начале 2017 года занимавший тогда пост президента Перу Педро Кучински просил своего американского коллегу Дональда Трампа рассмотреть вопрос о выдаче Толедо. В феврале того же года суд в Перу выдал ордер на его арест по подозрению в получении взяток от Odebrecht. В феврале 2018 года власти Перу официально запросили у США экстрадиции Толедо.

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