Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он не уточнил, идёт ли речь о танкере Riah, базирующемся в ОАЭ, который, по данным СМИ, более двух дней назад отключил свой передатчик в районе Ормузского пролива.

"Иностранный танкер столкнулся с проблемой в Персидском заливе из-за технической неполадки. По международным нормам иранские силы, получив просьбу о помощи, направились к нему и с помощью буксира отбуксировали его к водам Ирана, чтобы произвести необходимый ремонт", - приводятся слова Мусави в Twitter правительства Ирана.

Ранее высокопоставленный эмиратский чиновник сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не передавал сигнал бедствия. Он также отметил, что нефтяной танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован ими. Источник телеканала опроверг сообщения, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя американского министерства обороны сообщило, что США подозревают Иран в захвате прикрепленного к порту ОАЭ нефтяного танкера, который более двух дней назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе. Как сообщил чиновник, танкер MT Riah находится в территориальных водах Ирана близ острова Кешм, где, по его словам, расположена база Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.