Матейс Де Лигт: «Счастлив быть в Турине»

«Ювентус» сообщил на своей странице в Instagram о прибытии защитника Матейса Де Лигта в Турин, передает Trend со ссылкой на sportbox.

— Привет Бьянконери (спортивное прозвище «Ювентуса» — прим.), это действительно я, и я счастлив быть здесь (в Турине), — заявил 19-летний футболист в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что итальянская команда согласовала трансфер Де Лигта с руководством «Аякса» за 75 миллионов евро.

Отметим, что в случае подписания контракта нидерландский игрок станет самым высокооплачиваемым защитником серии А с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

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