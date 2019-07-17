США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов

17 июля 2019 03:10 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна и еще трех генералов, которых Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека и причастности к внесудебным казням в ходе этнических чисток в штате Ракхайн. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В черный список помимо Хлайна включены заместитель главнокомандующего ВС страны Со Вин и два бригадных генерала. "Госдепартамент вносит в санкционный список следующих лиц, а также их ближайших родственников в связи с ответственностью названных лиц за серьезные нарушения прав человека, в том числе внесудебные казни на севере штата Ракхайн, Мьянма, во время этнических чисток в отношении [представителей народности] рохинджа", - утверждается в документе.

"Мы остаемся обеспокоены тем, что правительство Мьянмы не предприняло никаких действий, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека и злоупотреблениях, а также продолжающими поступать сообщениями о том, что военные Мьянмы совершают нарушения прав человека и злоупотребления в разных регионах страны", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Рохинджа - мусульманская народность, которая проживает в штате Ракхайн в преимущественно буддийской Мьянме. Ситуация в стране обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов местной полиции. После этого власти страны начали в штате силовую операцию. Согласно официальным данным, она привела к гибели более 400 человек. Также в результате столкновений из Мьянмы в Бангладеш бежали более 720 тысяч рохинджа.

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