Названа смертельная опасность сока

17 июля 2019 04:19 (UTC+04:00)

Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний, выяснили французские врачи. Результаты исследования опубликованы на сайте British Medical Journal, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В научной работе применялись данные более ста тысяч французских граждан, средний возраст которых составлял 42 года. Участникам исследования задавали вопросах об их рационе питания, при расчетах также учитывались такие факторы как возраст, пол, образование, заболеваемость раком у родственников, физическая активность и наличие вредных привычек, в частности, курения.

В результате врачи выявили связь между употреблением ста миллилитров сахаросодержащего напитка, включая стопроцентный фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18 процентов, а рака груди — на 22 процента. Однако исследователи не обнаружили явной закономерности между риском развития рака и употреблением подслащенных напитков.

Кроме того, врачи признали, что им не удалось выяснить, является ли какая-то другая скрытая проблема со здоровьем причиной развития онкологии. По их словам, необходимо провести широкомасштабное исследование

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британские ученые выяснили, что слуховые аппараты могут уберечь пожилых людей от деменции
Другие страны 16 июля 16:46
В ЦЕРН открыли новую частицу
Другие страны 15 июля 12:33
Ученые обнаружили одноклеточные водоросли в высокогорье Анд
Другие страны 8 июля 17:13
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Другие страны 8 июля 15:50
Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
В мире 8 июля 03:10
Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление
Другие страны 5 июля 14:53
Лента новостей
Российский робот "Федор" получил новое имя перед полетом в космос
В мире 04:51
В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать "метгаторов"
В мире 04:25
Бразилия инициирует заключение торгового соглашения МЕРКОСУР-США
В мире 04:23
Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
США 03:43
В Австралии дети угнали автомобиль, чтобы отправиться в путешествие
В мире 03:36
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
В мире 03:31
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов
В мире 03:10
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
В мире 02:53
Макрон назначил нового министра экологии
В мире 02:44