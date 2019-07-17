В Австралии дети угнали автомобиль, чтобы отправиться в путешествие

17 июля 2019 03:36 (UTC+04:00)

В австралийском городе Рокхемптон четверо детей угнали автомобиль для того, чтобы поехать в путешествие. Полицейские задержали их в 930 километрах от дома, сообщает Travel and Leisure, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Когда полиция обнаружила детей, они заперли двери автомобиля и отказывались выходить. Стражу правопорядка пришлось разбить окно при помощи дубинки. В машине находились три мальчика и одна девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет.

Как выяснилось, ребята остановились заправить машину на бензоколонке, но уехали, не заплатив. При этом работники обратили внимание, что водитель был слишком мал ростом, и решили позвонить в полицию. Параллельно с этим родители одного из ребят нашли дома письмо, в котором ребенок написал, что возьмет машину, немного наличных и удочки.

Согласно законам штата Квинсленд, вождение автомобиля запрещено без прав, а получить их можно лишь по достижении 17 лет.

Как сообщает издание, детей задержали, но не арестовали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Другие страны 14 июля 10:25
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Другие страны 14 июля 08:37
В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019
Другие страны 11 июля 06:51
Австралийский студент был выдворен из КНДР за шпионаж
Другие страны 6 июля 14:23
В Австралии авиарейс задержали из-за черепахи на взлетной полосе
Другие страны 5 июля 15:29
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 5 июля 11:31
Лента новостей
Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
США 03:43
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
В мире 03:31
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов
В мире 03:10
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
В мире 02:53
Макрон назначил нового министра экологии
В мире 02:44
Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
В мире 02:24
Матейс Де Лигт: «Счастлив быть в Турине»
В мире 02:13
Певцу R. Kelly отказали в освобождении под залог
В мире 01:56
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Европа 01:53