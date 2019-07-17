В Подмосковье грузовик столкнулся с пятью автомобилями

Три человека пострадали в результате столкновения фуры с пятью автомобилями на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, передает Trend.

"На 72 км Киевского шоссе водитель грузовой машины совершил в попутном направлении столкновение с четырьмя легковыми автомобилями, одна из которых выехала на встречную полосу и столкнулась с "Газелью". В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник, уточнив, что пострадавшие в настоящее время госпитализированы с травмами.

На официальном сайте регионального главка МЧС соообщается, что столкновение шести транспортных средств произошло на 73 км трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск. "В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение шести транспортных средств (в сторону области). Движение на автодороге не перекрывалось, частично затруднено, разлива топлива нет. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших уточняется. В ликвидации автоаварии участвуют 24 человека и восемь единиц техники. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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