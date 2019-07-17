Военный совет и оппозиция Судана достигли политического соглашения

Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - пришли к соглашению об урегулировании ситуации в стране и основных этапах переходного периода, сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Военные власти и оппозиция "достигли политического соглашения", передает телеканал. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, но не затрагивают Конституционной декларации. Стороны согласились, что продолжат обсуждение этого вопроса в самое ближайшее время.

В начале июля Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров договорились о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также решили сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

Посредниками на переговорах выступают Эфиопия и Африканский союз.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета.

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