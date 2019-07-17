Военный совет и оппозиция Судана достигли политического соглашения

17 июля 2019 07:08 (UTC+04:00)

Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - пришли к соглашению об урегулировании ситуации в стране и основных этапах переходного периода, сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Военные власти и оппозиция "достигли политического соглашения", передает телеканал. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, но не затрагивают Конституционной декларации. Стороны согласились, что продолжат обсуждение этого вопроса в самое ближайшее время.

В начале июля Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров договорились о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также решили сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

Посредниками на переговорах выступают Эфиопия и Африканский союз.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Другие страны 14 июля 00:27
В Судане произошла попытка госпереворота
Другие страны 12 июля 00:08
Арабские страны поприветствовали соглашение военсовета и оппозиции Судана
В мире 6 июля 05:18
Переходный совет будет править Суданом три года и три месяца
Другие страны 5 июля 13:07
Оппозиция и власти Судана договорились об освобождении задержанных в ходе протестов
В мире 4 июля 03:55
Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
Другие страны 1 июля 02:43
Лента новостей
В ДТП с грузовым автомобилем на Кубани погибли четыре человека
В мире 07:28
Бразильянка Кунья выиграла золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта
В мире 07:13
CNN назвала фаворита Голливуда среди претендующих на пост президента США демократов
США 06:57
Мужчина искупался в море и умер
В мире 06:33
В Подмосковье грузовик столкнулся с пятью автомобилями
В мире 06:11
Теймур Раджабов сыграл вничью с Рихардом Раппортом
Азербайджан 06:01
Предсказана глобальная катастрофа из-за извержения супервулкана
В мире 05:53
Суд запретил экс-советнику Трампа использовать Twitter, Facebook и Instagram
США 05:45
Власти КНДР организовали в 2018 году доставку двух Mercedes для Ким Чен Ына
В мире 05:22