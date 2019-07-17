В НАТО случайно раскрыли места размещения американского ядерного оружия

17 июля 2019 08:24 (UTC+04:00)

Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает издание Washington Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" был опубликован в апреле, но после удален. В этом докладе упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе, сообщает газета.

Копия доклада была опубликована бельгийской газетой De Morgen во вторник. В нем отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, в которой уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй (Joseph Day) заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО". "Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он.

Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен многим. Статья в издании De Morgen вышла под заголовком: "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие"

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