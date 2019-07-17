В Индии около 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления

17 июля 2019 08:32 (UTC+04:00)

Порядка 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщает в среду телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, из-за разгула стихии свыше 150 тысяч человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.

На сегодняшний день подтверждена информация о 20 погибших из-за наводнений, эвакуация жителей этого индийского региона продолжается. В ней принимают участие 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Содействие им оказывают армия республики, в том числе военная авиация.

Большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.

Инфраструктуре штата Ассам также был нанесен серьезный урон. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.

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