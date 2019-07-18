ООН: ограничения США в отношении дипломатов из Ирана противоречат уставу организации

18 июля 2019 00:52 (UTC+04:00)

Наложенные США ограничения передвижений сотрудников иранского постпредства при ООН не согласуются с уставом организации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он подчеркнул, что позиция ООН состоит в необходимости "избегать шагов, которые не согласуются с Уставом ООН, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах и Соглашением между ООН и США относительно штаб-квартиры".

"ООН будет продолжать заниматься этим вопросом по мере необходимости", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты значительно ограничили возможности передвижения иранских дипломатов и членов их семей, находящихся в служебных командировках в Нью-Йорке.

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