В работе Facebook Messenger произошел сбой

18 июля 2019 03:15 (UTC+04:00)

Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в ночь на четверг в ряде стран мира. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 18:32 по времени Восточного побережья США (02:32 GMT+4)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Болгарии, Сербии, Греции и Албании. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Грузии, Бразилии и Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу (порядка 56%), около 22% не могут получать сообщения, 21% не может войти в приложение.

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