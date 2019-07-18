Столтенберг: В НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из Альянса в связи с поставками С-400, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - заявил Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности в ответ на вопрос о возможности исключения Турции из Альянса. Трансляция велась на сайте форума.

Генсек НАТО добавил, "что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, потому что они функционально не совместимы".

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