Столтенберг: В НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса

18 июля 2019 04:31 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из Альянса в связи с поставками С-400, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - заявил Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности в ответ на вопрос о возможности исключения Турции из Альянса. Трансляция велась на сайте форума.

Генсек НАТО добавил, "что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, потому что они функционально не совместимы".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
Россия 04:05
Участие Турции в программе F-35 окончательно остановят в марте 2020 года
США 02:28
МИД Турции назвал решение США исключить Анкару из программы F-35 незаконным
Турция 01:32
В Пентагоне заявили, что совместные учения США и Турции продолжатся
США 00:08
В США оценили финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35
США 17 июля 23:43
Помпео назвал актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата в Эрбиле
США 17 июля 23:26
Лента новостей
Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане
США 05:05
Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
Россия 04:05
Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал
США 03:39
В работе Facebook Messenger произошел сбой
В мире 03:15
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков
США 02:50
Участие Турции в программе F-35 окончательно остановят в марте 2020 года
США 02:28
В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
Армения 02:22
В США отложили два пуска ракет с военными спутниками
США 02:21
WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei
США 01:57