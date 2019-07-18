Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе App Store

18 июля 2019 06:43 (UTC+04:00)

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в четверг в некоторых странах мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 21:36 [среды] по времени Восточного побережья США (05:36 четверга GMT+4)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии. С проблемами также столкнулись во Франции, Австралии, Бразилии, Индии. В России о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Большинство пользователей (около 75%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, порядка 19% указывают на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 5% не работает веб-сайт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пользователи сообщают о сбое в работе AppStore
В мире 20 мая 05:12
Азербайджанский стартап запускает социальный проект в сфере здравоохранения
ИКТ 13 апреля 2016 13:35
Приложения в App Store для Азербайджана не подорожают
ИКТ 19 января 2016 17:42
В Азербайджане упрощен поиск банкоматов и платежных терминалов
ИКТ 27 ноября 2014 11:29
Лента новостей
В Минфине Японии усомнились в надежности криптовалюты Libra
Другие страны 06:14
Генсек НАТО обусловил сроки вывода войск из Афганистана исходом переговоров с талибами
Другие страны 05:41
Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане
США 05:05
Столтенберг: В НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
В мире 04:31
Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
Россия 04:05
Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал
США 03:39
В работе Facebook Messenger произошел сбой
В мире 03:15
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков
США 02:50
Участие Турции в программе F-35 окончательно остановят в марте 2020 года
США 02:28