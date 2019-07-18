В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада Приора", - рассказали в автоинспекции.

В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров автомобиля "Лада", в том числе трое детей четырех, семи и двенадцати лет.

Один пассажир "Лады" госпитализирован в тяжелом состоянии.

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