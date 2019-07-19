Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии

19 июля 2019 00:21 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, водитель, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел ночью, в 2.30 , автобус двигался из города Кочабамба в направлении Оруро и перевернулся на одном из поворотов.

По словам представителя полиции, по предварительным данным, автобус двигался с превышением скорости, водитель периодически засыпал. Он также мог находиться под влиянием алкоголя.

Жертвы пока не опознаны. Раненые находятся в больницах. Ведется расследование инцидента.

Аварии с участием автобусов случаются в Боливии довольно часто. Виной тому или плохое состояние транспортного средства, или человеческий фактор. Кроме того, многие маршруты – это серпантин. В Боливии находится так называемая Дорога смерти, проходящая в горах и признанная самой опасной в мире.

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