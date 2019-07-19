В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник

19 июля 2019 00:52 (UTC+04:00)

Корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны, заявили в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Он отметил, что беспилотник был в около 900 метрах от американского корабля. По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.

"Примерно в 10 часов утра по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающем (для корабля - ред.) расстоянии. Корабль принял меры по защите против БЛА для обеспечения безопасности корабля и его экипажа", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

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