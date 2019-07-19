Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо

Боевики за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хмеймим провинции Латакия и Телль-Джобекжа провинции Алеппо", - сказал Бакин.

Руководитель Центра по примирению рассказал, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска. За сутки из лагеря "Рукбан" через пункт пропуска "Джлеб" вернулись 463 мирных жителя.

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