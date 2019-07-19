Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

19 июля 2019 02:13 (UTC+04:00)

Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года. В Варшаве планировали использовать Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети.

Предполагается, что проект будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск запланирован на 2022 год.

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