Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года. В Варшаве планировали использовать Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети.

Предполагается, что проект будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск запланирован на 2022 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.