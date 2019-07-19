Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

“Верхнее” систолическое артериальное давление и “нижнее” диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта. К такому выводу пришли ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США, их выводы публикует портал EurekAlert!, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы. Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Ранее считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.

Специалисты советуют следить за своим давлением, периодически измерять его, а при наличии повышенных показателей - регулярно контролировать давление, а также посещать врача.

Ранее ученые из Аризонского университета установили, что неэффективный, а также недостаточный ночной сон приводит к повышению артериального давления.

Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Оптимальной длительностью сна медики считают от шести до девяти часов в сутки.

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