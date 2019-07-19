Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

19 июля 2019 06:12 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах, передает Trend.

"Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам. Самолет приземлился благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице", - сказал собеседник агентства.

Комментарием авиакомпании Utair ТАСС не располагает.

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