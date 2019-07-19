В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы

Операционная система Huawei Hongmeng не предназначена для смартфонов, компания намерена продолжить использовать Android, заявила старший вице-президент, член совета директоров Huawei Technologies Чэнь Лифан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.

"Операционная система Hongmeng разработана не для смартфонов, поэтому компания намерена продолжить использовать ОС Android", - приводит агентство Синьхуа слова Чэнь Лифан.

Она пояснила, что Hongmeng, торговая марка которой недавно была зарегистрирована, предназначена для промышленного использования и была разработана еще задолго до того, как возникли дискуссии на тему поиска альтернативы Android.

Она добавила, что операционная система для смартфонов обычно содержит десятки миллионов строк кода, в свою очередь Hongmeng – лишь сотни тысяч, поэтому, по словам Чэнь Лифан, у нее высокий уровень безопасности.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

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