Трамп готов лично поручиться за задержанного в Швеции рэпера из США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном задержание в Стокгольме американского рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky) — по словам президента США, он лично готов поручиться за музыканта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Рэпер оказался за решеткой после того, как ввязался в драку в Стокгольме. Ряд американских знаменитостей высказались в его поддержку.

"У меня только что был отличный телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином Эйсэпом Роки будут обращаться справедливо. Я в свою очередь уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу, и предложил лично поручиться за то, чтобы отпустить его под залог или еще какую-либо альтернативу", - написал Трамп в Twitter.

По его словам, он договорился с премьером, что они созвонятся вновь в течение двух дней, а обсуждение дела рэпера между двумя странами продолжится.

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