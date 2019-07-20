В Кувейте погиб американский военный

20 июля 2019 20:05 (UTC+04:00)

Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сержант Уильям Эдвард Фриз, которому было 30 лет, родом из Рокпорта в Западной Виргинии, погиб 18 июля в лагере Бюринг в Кувейте при инциденте, который не был связан с боевыми действиями. Ведется расследование инцидента", - говорится в письменном сообщении Пентагона.

Военнослужащий участвовал в операции "Непоколебимая решимость" против ИГ* в Ираке и Сирии, отмечается в сообщении.

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