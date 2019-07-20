Иракские войска проводят операцию против террористов к северу от Багдада

Иракская армия приступила в субботу ко второй фазе операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих к северу от Багдада. Об этом сообщило иракское национальное агентство NINA со ссылкой на заявление заместителя командующего ВС республики генерала Абдель Амира Рашида Яраллы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Целью операции, которая проводится под патронажем премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, является восстановление безопасности и стабильности в районах, расположенных к северу от Багдада, и прилегающих к нему регионах соседних провинций Дияла, Салах-эд-Дин и Анбар", - отметил генерал. По его словам, ранее успешно завершилась первая фаза операции против остатков банд террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), проходившая в пограничной с Сирией местности на западе Ирака.

По сведениям агентства, помимо регулярных войск в боевых действиях принимают участие шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополченцы арабских племен "Хашд аль-Ашаир". Правительственные силы проводят сейчас зачистку районов Тармия и Машахда, одновременно иракская артиллерия наносит удары по укрытиям боевиков в заброшенных селениях Субейат и Эль-Мейита.

Премьер-министр Абдель Махди, посетивший армейский штаб, подчеркнул важность тесного взаимодействия между военнослужащими и местным населением, что, по его словам, "обеспечит успешное выполнение поставленных перед операцией целей и позволит нормализовать снабжение отдаленных от центра районов".

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