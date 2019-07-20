ХАМАС намерено не вмешиваться в конфликт в Сирии

Движение палестинских исламистов ХАМАС заинтересовано в "возвращении сильной Сирии" и сохранит линию на невмешательство в междоусобный конфликт в этой стране, заявил его лидер Исмаил Хания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отношения с Сирией, испортившиеся с началом гражданской войны, стали в последнее время частой темой в выступлениях руководителей ХАМАС, которые говорят о стремлении к нормализации с Дамаском, но признают, что этого пока не произошло.

"Мы не вмешивались во внутренние сирийские конфликты раньше и не будем вмешиваться в будущем. Мы желаем возвращения сильной Сирии и ее восстановления", - сказал Хания, возглавляющий политбюро движения.

В прошлом ХАМАС держал свою зарубежную штаб-квартиру в Дамаске, однако с началом междоусобицы лидеры исламистов, включая предшественника Хании, Халеда Машааля, покинули страну, отказавшись поддержать ее руководство в противостоянии с оппозицией.

Ранее на этой неделе член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сказал РИА Новости, что движение все еще не имеет отношений с официальным Дамаском и никак не представлено в Сирии.

На палестинских территориях ХАМАС последние 12 лет контролирует сектор Газа, а на Западном берегу реки Иордан действует в оппозиции правящему там движению ФАТХ.

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