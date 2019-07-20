Не менее 18 боевиков "Талибан" уничтожены за сутки в Афганистане

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы за сутки в ходе операций в различных провинциях Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 10 боевиков были уничтожены в ходе совместных операций афганских и иностранных сил в провинциях Газни и Пактия. "Коалиционные силы нанесли авиаудар в районе Саака провинции Пактия, в результате которого убиты два талиба, - указал источник. - Семь боевиков "Талибан" были убиты в результате авиаудара в районе Джури провинции Газни". Кроме того, добавил собеседник, афганские силы уничтожили одного боевика, еще трое получили ранения в ходе операции в районе Хваджа Омари провинции Газни. В ходе рейдов также были обезврежены четыре самодельных взрывных устройства, отмечает Khaama Press.

Как указали агентству военные чиновники, семь боевиков были ликвидированы в результате серии авиаударов в районе Гардез провинции Пактия и уезде Хас провинции Урузган. "В результате авиаудара был уничтожен заминированный автомобиль", - добавили официальные лица.

В результате операций афганских сил специального назначения был убит один боевик "Талибан", еще семь были взяты в плен. Как отмечает агентство, рейды были проведены в уезде Тагаб провинции Каписа, столице страны Кабуле, а также в различных районах провинций Гильменд, Кундуз, Балх и Урузган. В ходе мероприятий, продолжает Хама Пресс, были также уничтожены склады с оружием боевиков, самодельные взрывные устройства и 300 кг взрывчатки.

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