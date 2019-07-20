Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде

20 июля 2019 22:38 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии дали разрешение на возвращение на родину иранскому нефтяному танкеру, в мае потерпевшему бедствие в Красном море и находившемуся в порту Джидды, передает агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иранское судно Happiness I второго мая передало сигнал бедствия в связи с "выходом из строя двигателя и потерей управления". Аварийное судно находилось в 70 километрах южнее саудовского порта Джидды. Экипаж танкера состоит из 24 граждан Ирана и двух моряков из Бангладеш. Морские пограничники Саудовской Аравии пришли на помощь иранскому танкеру.

По данным агентства, до этого власти Саудовской Аравии препятствовали возвращению танкера Happiness I в Иран из-за финансовых вопросов. Сообщается, что Эр-Рияд предоставил Тегерану счет в 200 тысяч долларов за один день обслуживания танкера в доках порта Джидды.

Как сообщает агентство, Иран оплатил все расходы на техническое обслуживание и ремонт судна, возмещения которых требовали власти Саудовской Аравии.

Отмечается, что на родину возвращается весь экипаж танкера Happiness I, а также два иранских судна, которые были направлены в Джидду в прошлом месяце для сопровождения танкера в Иран.

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