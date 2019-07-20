Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На заправках заявили, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

"Цена выросла на несколько тетри, нам, сотрудникам, причины не известны. Бензин Regular, например, достиг 2,54 лари, на днях стоил 2,50 (около 0,86 доллара за литр. — Прим. ред.)", — сказал сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.

Экономисты и аналитики связывают скачок цен на топливо с падением курса национальной валюты, который за месяц опустился с 2,64 до 2,88 лари за доллар.

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