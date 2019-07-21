Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после сбоя

21 июля 2019 00:34 (UTC+04:00)

Калининская АЭС(КлнАЭС) включила в сеть энергоблок №2, отключенный в четверг в результате сбоя, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В 21:33 20 июля 2019г. энергоблок №2 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт. Таким образом, в настоящее время восстановлена работа всех трёх энергоблоков, отключенных от сети из-за короткого замыкания, произошедшего 18 июля 2019 г. на ошиновке одного из трансформаторов тока открытого распределительного устройства КлнАЭС", - сообщил в субботу пресс-центр атомной станции.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 4 172 МВт. Нарушений и отклонений в работе энергоблоков Калининской АЭС нет.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений - 8-12 мкР/ч.

Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС отключены от сети из-за короткого замыкания, произошедшего в 05:05 четверга на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства (ОРУ) атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), как следствие, были отключены от сети энергоблоки NN1, 2 и 4.

Четвертый энергоблок был подключен уже около 20:00 четверга, первый - 19 июля в 22:23 . По состоянию на 08:00 20 субботы мощность энергоблока составляла 1070 МВт.

Отключение не нарушило энергоснабжение потребителей Тверской области. Радиационный фон не изменялся и находился на уровне естественного фона.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

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