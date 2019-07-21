В Пентагоне считают высоким риск просчета военных Ирана

21 июля 2019 00:42 (UTC+04:00)

Уровень риска неверных шагов Ирана в военной области весьма высок. Об этом заявил в субботу заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция велась на сайте организаторов форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руд напомнил, что в марте Иран обнародовал свой бюджет, предусматривающий в том числе сокращение на 28% расходов на оборону, а МВФ прогнозирует, что иранская экономика сократится на 7% в этом году.

"Потенциальный риск просчета со стороны иранцев очень высок, они совершают такие шаги, как захват британского нефтяного танкера [Stena Impero в Ормузском проливе]. Такие волны в узком водном проходе увеличивают возможность возникновения ненамеренного конфликта", - отметил Руд.

По его словам, США в целях купирования подобного вида угроз разработали концепцию под названием "Сентинел". "Она предусматривает взаимодействие множества стран в обеспечении свободы судоходства и торговли в Ормузском проливе и Персидском заливе <...>. Мы перебросили туда ряд дополнительных сил в попытке восстановить способность сдерживания [Ирана] и дать иранцам ясно понять, что США находятся в боеготовности и присутствуют в регионе", - сказал замглавы Пентагона.

По его словам, дополнительные силы Соединенных Штатов в том числе предназначены для "действий в ответ на вероятный просчет" Тегерана, который может произойти либо "случайно, либо в результате неверной оценки решимости" Вашингтона.

"Такой неверный шаг со стороны Ирана будет грубой ошибкой", - предостерег Руд.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero ("Стена имперо") в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега для проверок. Его экипаж состоит из 23 человек, включая троих россиян.

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