Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности прекращает полеты в египетский Каир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Lufthansa объявила о временном немедленном приостановлении всех полетов в Каир", - сообщает телеканал, отмечая, что авиакомпания сослалась на "соображения безопасности".

Ранее аналогичное решение приняла британская авиакомпания British Airways. Представитель компании сообщила РИА Новости, что British Airways приостанавливает полеты в Каир "на семь дней в качестве меры предосторожности". По ее словам, BA считает "считает приоритетом безопасность пассажиров".

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