Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане

Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным главком МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При разборе здания заброшенной фермы на мальчика 2008 года рождения упала железобетонная перемычка, очевидцы извлекли тело погибшего самостоятельно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Старый Татарский Адам.

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