"Союз МС-13" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур, сообщает Trend.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура в субботу в 19.28 (GMT+3). Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет прошел ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

Корабль пристыковался к МКС на четыре минуты раньше запланированного - в 1.47 (GMT+3).

На станции после выравнивания давления и открытия люков новый экипаж встретят российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.

Командир корабля Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС. Лука Пармитано - второй, он уже работал на станции в 2013 году. Для Эндрю Моргана это первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).

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