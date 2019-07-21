NASA проведет испытательный полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны

21 июля 2019 03:26 (UTC+04:00)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом говорится в распространенном заявлении управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Artemis 1 запустит вокруг Луны корабль NASA Orion и ракету SLS, чтобы провести испытания системы", - отмечается в документе. В NASA не уточнили сроки испытательного полета.

В субботу во время выступления в Космическом центре им. Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новый пилотируемый корабль Orion, который планируется задействовать в реализации программы, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету". Корабль создавался при участии Европейского космического агентства (ЕКА).

В NASA пояснили, что специалисты недавно завершили сборку и оснащение обитаемого модуля Orion. Они провели испытания его систем для последующего выполнения полета, отмечается в документе. Разработанный ЕКА служебный модуль, который отвечает за энергообеспечение и приведение корабля в движение, был доставлен в США из Германии в ноябре прошлого года.

К 2028 году NASA планирует "обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, чтобы продолжить научные исследования и открытия, продемонстрировать новые технологии и заложить основу для будущих миссий на Марс".

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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