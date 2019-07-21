Глава британского Минюста подтвердил, что подаст 24 июля в отставку

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок подтвердил информацию о том, что намерен подать в отставку в среду, 24 июля, до того как следующий премьер-министр страны, которым, как ожидается, станет экс-глава МИД Борис Джонсон, приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом в воскресенье сообщает газета "Санди таймс" со ссылкой на заявление политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение Гок принял в связи с несогласием с позицией Джонсона по поводу возможности осуществить Brexit при отсутствии сделки между Лондоном и Брюсселем. "Если для того, чтобы остаться в кабинете [министров], необходимо поддерживать идею выхода из ЕС без сделки 31 октября, о чем, надо отдать ему должное, Джонсон неоднократно говорил, то я не готов под этим подписаться", - отметил Гок.

"С учетом того, что я являюсь членом кабинета с тех пор, как Тереза Мэй заняла кресло премьер-министра, я считаю правильным для себя решением подать в отставку", - заключил министр юстиции.

В пятницу газета "Таймс" сообщила, что три члена британского кабмина, в числе которых Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, планируют покинуть свои посты до того, как новый глава кабинета вступит в должность.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а затем и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, на следующий день Мэй должна будет передать ему свои полномочия. Фаворитом гонки называют евроскептика Джонсона. Его соперником является нынешний глава МИД Джереми Хант.

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