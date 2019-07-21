Британия утверждает, что ее танкер задержали в водах Омана

Постпредство Великобритании при ООН направило письмо в Совбез, в котором утверждается, что танкер Stena Impero был задержан в территориальных водах Омана, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, передает Trend.

"Это письмо председателю Совета Безопасности с фактологическими данными по инциденту в Ормузском проливе, произошедшему 19 июля. В письме говорится, что танкер был захвачен в территориальных водах Омана", - сказал собеседник агентства.

Британская сторона отметила в письме, что задержанное судно "осуществляло законное право транзитного прохода в международном проливе, как предусматривается международным правом".

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.