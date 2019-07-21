СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в "бездонную бочку"

Немецкая боевая бронированная машина “Пума” “мутировала в бездонную бочку”, сообщает телеканал N-TV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сумма, выделенная на производство БМП, на данный момент превысила изначально запланированную на €2,9 миллиарда. По предварительным оценкам правительства, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты уже почти удвоилась.

По данным Министерства обороны ФРГ, удорожание проекта связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП.

Боевая бронированная машина "Пума" — германская боевая машина пехоты (БМП). Разработку и выпуск опытной партии БМП осуществляют концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер". В 2012 году заказ был сокращен до 350 единиц при увеличении стоимости одной БМП до семи миллионов евро.

Первые образцы "Пумы" были поставлены бундесверу в 2010 году. Поставки серийных БМП начались в апреле 2015 года.

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