Боец попал в больницу после поражения на турнире UFC в США

21 июля 2019 10:23 (UTC+04:00)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в Twitter.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

"Олейник находится в местной больнице вместе со своим менеджером Абрахамом Кавой, - написал Хельвани. - Есть опасения, что он порвал крестообразную связку колена, но этот диагноз еще не подтвержден".

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.

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