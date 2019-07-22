Немецкая полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших россиянках

Полиция Германии задержала подозреваемого по делу о пропавших в Мюнхене россиянках, сообщает в воскресенье таблоид Bild, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств.

По данным издания, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00, собираясь пройтись по магазинам. "С тех пор контакта с близкими не было", - сообщили газете в полиции.

Полиция задержала и уже арестовала мужа пропавшей Марии - Романа Х. из Санкт-Петербурга, пишет Bild.

По данным издания, пара поженилась в российском консульстве.

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