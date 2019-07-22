В США отметили снижение притока нелегальных мигрантов

22 июля 2019 00:51 (UTC+04:00)

США отмечают снижение притока нелегальных иммигрантов благодаря усилиям Мексики, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по итогам встречи в Мехико в воскресенье между госсекретарем Майком Помпео и главой МИД Мексики Марсело Эбрардом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил министра Эбрарда за укрепление усилий Мексики по реализации мер в области иммиграции. Первоначальные индикаторы показывают, что это ведет к сокращению притока нелегальных иммигрантов, прибывающих на южную границу США", - говорится в сообщении.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до шести тысяч солдат Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил Мексике торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
В США большинство политиков согласны с тем, что ситуация на границе кризисная. Между республиканцами и демократами идут яростные споры о том, как решать проблему.

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