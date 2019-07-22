Абэ не будет переизбираться на пост главы правящей партии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеканалу NHK по окончанию голосования на выборах в верхнюю палату парламента страны заявил, что не думает о выдвижении своей кандидатуры на пост главы правящей Либерально-демократической партии по завершению своего срока в 2021 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно продления срока главы Либерально-демократической партии он заявил: "Абсолютно не думаю об этом. Я бы хотел тщательно выполнять то, что должен сделать на протяжении остатка своего срока", - говорится в сообщении телеканала.

Синдзо Абэ был переизбран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов главы правящей партии в сентябре 2018 года, таким образом, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.

В воскресенье в Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента.

По результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll), правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто лидирует на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате.

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