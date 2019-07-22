Боевики обстреляли западные окрестности сирийского города Хама

22 июля 2019 03:58 (UTC+04:00)

Бандформирования подвергли в ночные часы в понедельник минометному обстрелу западные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщила правительственная телестанция Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По ее информации, разрывы снарядов в районе города Масъяф были ошибочны приняты за авиаудары.

Ранее телестанция передала, что средства ПВО сирийской армии отражают ракетные удары по Масъяфу.

13 апреля израильские ВВС атаковали военные объекты в окрестностях этого города. Удар был нанесен в том числе по ракетному складу бойцов "Хезболлах", которые воюют на стороне правительственных войск.

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