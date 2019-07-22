В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества

22 июля 2019 07:29 (UTC+04:00)

Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison, пережает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, многочисленные отключения электричества были зафиксированы на юго-востоке Бруклина. Сообщается, что компания сейчас работает над устранением проблем, до завтра электроснабжение будет полностью восстановлено.

Ранее о перебоях с электроснабжением сообщалось в столице США Вашингтоне, где на жаркие дни, которые стоят в городе, часто приходятся пиковые нагрузки сети из-за массового использования кондиционеров.

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