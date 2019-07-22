В Китае в результате наводнения погибли четыре пеших туриста

22 июля 2019 08:09 (UTC+04:00)

Четыре пеших туриста погибли на востоке Китая из-за наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливни начались днем в горном районе города Ичунь, в результате 285 пеших туристов из трех туристических групп оказались заблокированными.

К утру понедельника спасателями удалось найти всех пропавших без вести, четыре туриста погибли.

Власти направили более 530 спасателей в район стихийного бедствия.

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