Китайские компании попросили власти страны снять пошлины на импорт сельхозпродукции из США

Китайские компании обратились к руководству страны с просьбой снять импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на заявление китайских властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно заявлению китайских властей, некоторые отечественные компании запросили экспортеров США о закупке сельскохозяйственной продукции", - говорится в репортаже. "Они также обратились к руководству страны с просьбой о снятии дополнительных тарифов на американскую продукцию", - передает телеканал.

В материале отмечается, что "данный шаг рассматривается как дальнейшая реализация договоренности, достигнутой председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке в конце прошлого месяца".

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

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