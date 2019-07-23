Умер первый руководитель полетов космических миссий НАСА

23 июля 2019 08:25 (UTC+04:00)

Первый руководитель полетов космических миссий НАСА Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Америка потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из первопроходцев НАСА – руководителя полетов космических миссийКриса Крафта. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Крафта", - говорится в заявлении главы НАСА Джима Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.

"Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить", - отмечается в заявлении. "Крис был руководителем полетов во времена одних из наиболее значимых моментов истории покорения космоса, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и вышли за пределы орбитального космического аппарата".

"Углубляясь все дальше в просторы нашей Солнечной системы, мы стоим на его плечах, и он всегда будет с нами в наших путешествиях", - добавляет Брайденстайн.

Отмечается, что за свою работу Крафт был награжден медалью НАСА "За выдающееся лидерство". Позднее он руководил космическим центром НАСА имени Линдона Джонсона.

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