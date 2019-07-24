Под Волгоградом два человека погибли в ДТП

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в 18.45 (17.45 мск) в Дубовском районе на дороге Сызрань-Волгоград. Столкнулись автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, и автобус Волгоград-Жирновск.

"В результате ДТП водитель и пассажирка (супруги) из легкового автомобиля скончались. Их пятилетний ребенок с переломом ноги госпитализирован", - сказал представитель ведомства. В автобусе находились 20 человек, никто не госпитализирован, уточнил он.

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