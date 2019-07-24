В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

24 июля 2019 01:30 (UTC+04:00)

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что непогода установится в краевом центре во вторник и продержится до пятницы.

"В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. В кубанской столице возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных пунктах с градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду... Спасательные службы приведены в повышенную готовность. В ликвидации подтоплений будет задействована специализированная техника муниципальной службы и компаний-подрядчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение объявлено во всем регионе из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках.

В воскресенье в Краснодаре прошел один из самых сильных дождей за 2019 год. Менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Были подтоплены почти 90 дворов, участков дорог и домов. На городских улицах останавливалось движение автомобилей и трамваев.

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