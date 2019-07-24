В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами

Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусами, сообщает телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, два школьных автобуса, перевозившие более 50 детей возрастом от семи до 12 лет из летнего лагеря, врезались в резко затормозивший автомобиль и загорелись. Инцидент произошел в провинции Квебек.

Телеканал отмечает, что никто серьезно не пострадал, но 69 человек доставили в больницы для осмотра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.